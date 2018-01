Lojas Americanas inaugura terceira loja em Ribeirão Preto A Lojas Americanas inaugura amanhã sua terceira loja em Ribeirão Preto (SP). A rede de varejo, que possui unidades na região central e no Novo Shopping, investiu R$ 2,5 milhões em uma loja no Shopping Santa Úrsula, com área de 750 metros quadrados gerando em torno de 110 empregos. Em 2006, a rede completou 77 anos de atuação no mercado brasileiro e 45 lojas foram inauguradas.