Lojas Americanas inaugura unidades em Mauá e Tubarão A Lojas Americanas inicia, na próxima quinta-feira, dia 26, operações nas cidades de Mauá (SP) e Tubarão (SC). Cada uma das unidades recebeu investimentos de R$ 2,5 milhões. A loja de São Paulo está instalada no Mauá Plaza Shopping, numa área de 1,3 mil metros quadrados. A nova unidade catarinense localiza-se no Farol Shopping Center e possui 1,4 mil metros quadrados de área. De acordo com a companhia, cada uma das lojas gerou 110 empregos diretos e indiretos. A empresa planeja ultrapassar, neste ano, a marca de 37 lojas novas registrada em 2005. Com as duas inaugurações, serão 25 novos pontos-de-venda em 2006. No total, a Lojas Americanas passará a possuir 217 unidades.