Lojas Americanas prevê abertura de 40 lojas em 2007 A Lojas Americanas pretende abrir cerca de 40 lojas em 2007. De acordo com a companhia, oito unidades já estão com contratos assinados. Dessas, duas serão no formato Express e seis, tradicionais. Outras 15 unidades estão com o processo em fase final. "Mas vamos buscar mais de 40", afirmou o diretor de Relações com Investidores, Roberto Martins. Segundo ele, outras 60 possíveis lojas já estão em análise pela companhia. Em 2006, a companhia baterá o recorde de abertura de lojas, alcançado no ano passado, de 37. Até dezembro, serão 45 novas unidades.