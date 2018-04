Lojas Marisa se prepara para estrear na Bovespa A Lojas Marisa se prepara para fazer sua estréia na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já está avaliando o pedido de registro de companhia aberta para a empresa. Criada há 58 anos, a Lojas Marisa consagrou presença na moda feminina popular com o slogan "de mulher pra mulher". Agora, depois de mudar o conceito para loja de família, prepara-se para abrir capital. Será uma das grandes empresas do seu setor a atuar na Bovespa, , a exemplo de Guararapes, controladora da Riachuelo, e da Lojas Renner. A rede não informou o que fará com os recursos captados na oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), mas, da mesma forma que suas concorrentes, têm o desafio de conquistar fatias de mercado maiores, em um setor onde a disputa é travada com lojas na informalidade e com o pequeno varejo espalhado pelo País. Procurada pela Agência Estado, a empresa não quis dar entrevista. Atualmente, a Lojas Marisa possui 165 pontos-de-venda e está presente em quase todos os Estados brasileiros, vencendo, nesse quesito, as principais atuantes no segmento, incluindo a C&A. A companhia somente não possui lojas em Roraima e no Tocantins. Apesar de ter uma operação baseada em unidades de rua, 70 pontos-de-venda, mais de um terço do total, está instalado em shopping centers. A primeira loja nesse tipo de estabelecimento foi inaugurada em 1991. Em meados do ano passado, a empresa recebeu a liberação de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no valor de R$ 114,7 milhões. Os recursos deverão cobrir plano de abertura de unidades iniciado em 2005. A empresa possui centros de distribuição em Alphaville, na Grande São Paulo, Goiânia e Recife. Internet A abrangência de mercado conquistada pela Lojas Marisa também está sustentada na atuação pela internet. A venda de roupas pela rede, destacada por consultores da área como difícil e ainda evitada por grandes varejistas, foi enfrentada pela companhia a partir de 2000. Apesar de não existir números públicos para a confirmação do ranking do varejo de vestuário, a Lojas Marisa é considerada a quarta empresa no Brasil. Um de seus desafios, agora, é tornar-se mais próxima do bloco líder, formado por Lojas Renner, Riachuelo e C&A. Outro grande desafio, não só para a Marisa, mas para outras grandes redes de vestuário no País, é, exatamente, o alcance de equilíbrio entre o custo de operação competitivo e a diferenciação de produtos, afirma o coordenador institucional do Programa de Administração do Varejo (Provar), da Fundação Instituto de Administração (FIA), Eduardo Terra. A varejista espanhola Zara, atuante em vários países, pode ser um modelo a ser seguido, aponta o Provar.