Lojas Renner eleva número de inaugurações do 4ºtrimestre A Lojas Renner informa que acertou a inauguração de duas novas lojas no quarto trimestre, além das quatro unidades já anunciadas anteriormente na apresentação dos resultados do segundo trimestre. As lojas estarão localizadas em Goiânia, no Shopping Bougainville, e em São Paulo, no Shopping SP Market Center, com área total de 2,4 mil m2 e 1,9 mil m2, respectivamente. As inaugurações estão previstas para novembro e dezembro. Desta forma, a companhia terá aberto 15 novas lojas em 2006, finalizando o ano com 81 unidades em operação.