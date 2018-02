Lojas Renner inaugura unidade no Rio Grande do Sul A Lojas Renner inaugura hoje mais uma loja da rede na região Sul do Brasil. O ponto-de-venda está localizado na cidade de Cachoeirinha (RS). Instalada no Shopping Vale, possui área total de 2.806 metros quadrados. Esta é a 73º loja da rede. De acordo com a companhia, está programada a inauguração de mais seis unidades ainda neste ano.