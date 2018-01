Bolsas de Londres e Frankfurt anunciam fusão de US$ 30 bilhões

LONDRES - A London Stock Exchange (LSE) e Deutsche Börse anunciaram nesta quarta-feira uma fusão das duas empresas, em um negócio que criará o maior bolsa da Europa, com valor de mais de US$ 30 bilhões.

O negócio envolverá apenas a troça de ações e culminará com a criação de uma nova empresa no Reino Unido, a UK TopCo. Os acionistas da LSE terão direito a 45,6% de participação na nova empresa. O restante ficará com os acionistas da Deutsche Börse.

Com base nos preços de fechamento das ações duas companhias na terça-feira, a nova bolsa deve ter valor de mercado acima de US$ 30 bilhões. O negócio entre as LSE e a Deutsche Börse foi anunciado no mês passado. Desde então, outras empresas consideraram entrar no páreo, como a New York Stock Exchange (NYSE) e o CME Group. Fonte: Dow Jones Newswires.