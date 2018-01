Londres fecha em alta de 0,72%; Paris +1,04% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 41,3 pontos (0,72%), em 5.801,6 pontos. O mercado ignorou o fraco informe de resultados da Google e a abertura em queda do índice Nasdaq nos EUA. "O mercado norte-americano está hesitante e recua em reação a más notícias, enquanto a Europa parece capaz de resistir", comentou Gert-Jan Geels, da Eureffect. Traders disseram que o índice de atividade industrial dos gerentes de compras do Reino Unido, que superou as previsões, não teve impacto no mercado. As ações dos bancos subiram, depois de o jornal Guardian falar em rumores de uma oferta do BBVA, da Espanha, pelo Lloyds TSB; o Financial Times, por sua vez, citou rumores de uma oferta norte-americana pelo mesmo banco (Lloyds TSB +5,00%, Barclays +2,25%, HBOS +1,97%). As da indústria anglo-holandesa de produtos de higiene Unilever avançaram 1,35%, depois de o jornal The Independent falar em rumores sobre uma oferta para a aquisição da empresa; as da rival Reckitt-Benckiser avançaram 2,49%. No setor de mídia, as ações da BSkyB subiram 3,29%, em reação a seu informe de resultados. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 51,40 pontos (1,04%), em 4.999,39 pontos, marginalmente abaixo do nível psicologicamente importante de 5.000 pontos. A alta foi atribuída à influência da abertura positiva do índice Dow Jones nos EUA e ao bom desempenho de outros mercados europeus. As ações da empresa de tecnologia nuclear Areva subiram 5,71%, em reação a seu informe de resultados. As da Alcatel avançaram 3,32%, depois de a empresa anunciar um contrato para fornecer um sistema de telefonia celular para a CamGSM Mobitel, do Camboja. As da Renault caíram 0,64%, depois da divulgação das vendas de veículos na França em janeiro. As da Thales caíram 1,81%, depois de a empresa fazer uma revisão dos dados contábeis de 2004 e 2005. As da Eurotunnel, que está para anunciar um plano para a reestruturação de sua dívida, subiram 13,51%. As da siderúrgica Arcelor subiram 1,14%. Traders disseram que poderá haver alguma realização de lucros caso o CAC supere os 5.000 pontos nesta quinta-feira.