Londres fecha em baixa de 0,01%; Paris cai 0,55% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em baixa de 0,8 ponto (0,01%), em 5.791,5 pontos. Traders disseram que a percepção de que o novo presidente do Federal reserve norte-americano, Ben Bernanke, poderá ser menos "duro" do que seu antecessor, Alan Greenspan, foi contrabalançada pela redução da expectativa de que o Banco da Inglaterra (BoE) reduza as taxas de juro em breve. Em seu relatório trimestral sobre inflação, divulgado pela manhã, o BoE diz que a inflação deverá ficar próxima da meta de 2% ao longo dos próximos dois anos. "Os riscos são levemente para baixo para o crescimento e equilibrados no que se refere à inflação", diz o relatório. As ações da operadora de aeroportos BAA subiram 4,04%, depois de o Financial Times dizer que o grupo espanhol Ferrovial poderá fazer uma oferta para a aquisição da empresa ainda em fevereiro; as da British Airways avançaram 3,40%. As ações da mineradora BHP Billiton subiram 0,84%, em reação a seu informe de resultados. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 27,25 pontos (0,55%), em 4.934,09 pontos. Traders disseram que o mercado operou boa parte do pregão em queda, com uma breve recuperação em reação às declarações de Bernanke. Entre as ações de empresas que divulgaram resultados, os destaques foram Danone (+1,38%), BNP Paribas (-2,50%), EdF (+3,45%) e Total (-0,42%). As da Air France, que divulga resultados nesta quinta-feira, subiram 1,6%. As da Peugeot caíram 1,70%, devolvendo os ganhos da semana passada.