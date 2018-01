Londres fecha em queda de 0,38%; Paris -0,82% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em queda de 21,7 pontos (0,38%), em 5.725,1 pontos. Traders disseram que o mercado acompanhou as quedas dos preços das commodities e reagiu ao alerta de queda nos lucros da siderúrgica australiana Bluescope Steel. "A razão principal para a queda foram as baixas fortes dos preços de praticamente todas as commodities", disse o analista John Clemmow, da Investec Securities. Referindo-se ao alerta da Bluescope, ele observou que "é um sinal muito negativo, que está sendo abafado pelo noticiário em torno dos preços das commodities, que está fazendo o mercado como um todo cair. Nós achamos que há um entusiasmo muito exagerado quanto aos preços das commodities, tendo em vista a situação da indústria siderúrgica da China, e é por isso que eu acho que o alerta da Bluescope é particularmente importante". As ações das mineradoras estavam entre as que mais caíram (Anglo American -3,59%, também em razão de rebaixamento de recomendação pelo Citigroup; Antofagasta -3,17%, BHP Billiton -3,65%, Rio Tinto -2,59%, Xstrata -2,31%). No setor bancário, as ações do Lloyds TSB subiram 1,72%, devido a especulações de que o espanhol BBVA poderá anunciar uma oferta para sua aquisição nesta quinta-feira. Em reação a informes de resultados, as ações da GlaxoSmithKline subiram 0,90%, as da Scottish Power ganharam 0,77% e as da Renckitt Benckiser avançaram 2,22%. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em queda de 40,32 pontos (0,82%), em 4.895,08 pontos. O comportamento do mercado foi determinado pelo desempenho das ações do setor automotivo. As ações da Peugeot caíram 3,39%, depois de a empresa anunciar que seu lucro líquido caiu 38% em 2005. As da Renault, que divulga resultado amanhã, recuaram 2,58% e as da Michelin fecharam em baixa de 1,35%. As da Pernod-Ricard, que divulga o informe de vendas de 2005 nesta quinta-feira, subiram 0,73%.