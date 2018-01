Londres tem alta de 1,46%; Paris sobe 1,24% O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 83,6 pontos (1,46%), em 5.808,70 pontos. Traders atribuíram a alta à recuperação das ações do setor de commodities, especialmente mineradoras e petróleo. Não teve impacto no mercado a amplamente prevista decisão do Banco da Inglaterra, de manter sua taxa básica de juros inalterada em 4,50%. A reação à divulgação do número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana passada nos EUA foi positiva. No setor de petróleo, as ações da BP subiram 1,09% e as da Shell avançaram 1,06%. No setor de mineração, os destaques foram Anglo American (+3,63%), Antofagasta (+2,93%), BHP Billiton (+3,02%), Rio Tinto (+1,98%) e Xstrata (+4,21%). Em reação à divulgação de informes de resultados, as ações do BG Group, do setor de gás, subiram 9,31%, as da BT, da área de telecomunicações, caíram 1,65%, as da anglo-holandesa Unilever avançaram 1,75% e as da ICI (Imperial Chemical Industries) recuaram 4,17%. As da rede de supermercados Tesco caíram 1,99%, depois de a empresa anunciar que vai entrar no competitivo mercado norte-americano em 2007, com o plano de investir US$ 435 milhões por ano nessa iniciativa. Na Bolsa de Paris, o índice CAC-40 fechou em alta de 60,66 pontos (1,24%), em 4.955,74 pontos. Traders atribuíram a alta ao bom desempenho das ações do setor financeiro e à influência dos ganhos nas Bolsas dos EUA. As ações do BNP Paribas subiram 3,61%, depois de elevação de recomendação pela CM-CIC. Isso beneficiou outras ações do setor, como AXA (+1,56%), Crédit Agricole (+1,37%) e Societé Générale (+2,00%). As ações da Renault inicialmente caíram em reação ao informe de resultados da empresa, mas reverteram a direção depois de uma teleconferência com seu CEO, Carlos Ghosn, e fecharam em alta de 0,99%.