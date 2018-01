Loyds TSB puxa alta de 0,42% em Londres Londres, 24 - O índice FT-100, da Bolsa de Londres, fechou em alta de 24,5 pontos (0,42%), em 5.860,5 pontos. A alta foi liderada pelas ações do banco Lloyds TSB e pelas do grupo WPP, do setor publicitário. As do Lloyds TSB subiram 4,71%, em reação a seu informe de resultados; isso beneficiou outras ações do setor financeiro, como Barclays (+0,60%), HSBC (+1,55%) e Royal Bank of Scotland (+1,20%). As da WPP avançaram 7,92%, também em reação a seu informe de resultados. As ações das mineradoras recuaram, depois de a Lonmin informar que não está mais em negociações para sua aquisição por outra empresa (Lonmin -7,89%, Anglo American -1,55%, Antofagasta -1,84%, BHP Billiton -0,91%). As da operadora de portos P&O subiram 0,73%, depois de a Dubai Ports World dizer que vai "segregar" suas operações nos EUA, para aliviar as ansiedades de políticos norte-americanos quanto à segurança de seis portos dos EUA pertencentes à P&O, que a companhia árabe está em processo de aquisição. Na semana, o FT-100 acumulou uma alta de 0,24%.