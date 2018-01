Lucro da Acesita em 2006 cresceu 7,3%, para R$ 632,1 milhões A Acesita encerrou 2006 com lucro líquido consolidado de R$ 632,1 milhões, mostrando crescimento de 7,3% sobre os R$ 588,9 milhões contabilizados em 2005. A receita líquida teve expansão de 10,7%, para R$ 3,442 bilhões. O Ebitda (ganhos apurados antes do pagamento de impostos, taxas, depreciações e amortizações, na sigla em inglês) avançou 10,7%, totalizando R$ 874,6 milhões. A margem Ebitda ficou estável em 25,4%. A empresa apresentou lucro bruto de R$ 1,101 bilhão, o que significou incremento de 13,9% sobre o exercício anterior. O resultado operacional atingiu R$ 709,7 milhões, com aumento de 7,5% sobre 2005. A companhia chegou ao final do exercício com patrimônio líquido de R$ 2,746 bilhões, contra R$ 2,344 bilhões do ano anterior.