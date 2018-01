Lucro da Arcelor Brasil sobe 50% para R$ 619 milhões A Arcelor Brasil obteve lucro líquido de R$ 618,967 milhões no terceiro trimestre de 2006, volume 50% maior no comparativo com igual período do ano passado. A receita líquida avançou 19,6% no intervalo, para R$ 3,633 bilhões, e o lucro bruto fechou em R$ 1,313 bilhão (+17%). A margem bruta recuou de 37% para 36% na mesma base comparativa. O Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização)atingiu R$ 1,193 bilhão de julho a setembro deste ano, com alta de 21% em relação ao resultado de R$ 989 milhões apurado no mesmo período de 2005. As despesas operacionais diminuíram 7,4%, para R$ 419,868 milhões no trimestre. O lucro operacional somou R$ 893,406 milhões, volume 33,3% maior frente ao mesmo intervalo de 2005. O lucro líquido por ação foi de R$ 0,95582 no trimestre. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido do grupo estava em R$ 13,130 bilhões. Os dados são consolidados.