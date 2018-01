Lucro da Arcelor Mittal sobe para US$ 2,18 bi no 3º trimestre A Arcelor Mittal, maior siderúrgica do mundo, informou que obteve um lucro líquido "pro forma" de US$ 2,18 bilhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa um aumento de 20% em comparação com o montante de US$ 1,82 bilhão registrado no segundo trimestre. A receita caiu 1,6% nessa base de comparação, passando de US$ 22,4 bilhões para US$ 22,1 bilhões, enquanto o Ebitda aumentou 24%, de US$ 3,5 bilhões para US$ 4,35 bilhões. "O baixo volume sazonal esperado foi compensado por um forte aumento dos preços do aço. Enquanto isso, a integração está se processando bem, com as sinergias esperadas agora confirmadas. Olhando à frente, estamos a caminho de atingir o guidance para o ano", disse a companhia. O grupo prevê receita para 2006 entre 70 e 72 bilhões de euros e Ebitda entre 12 bilhões e 12,5 bilhões de euros. A companhia alertou, no entanto, que espera "que o Ebitda no quarto trimestre ficará abaixo dos níveis do terceiro", em larga medida por causa dos cortes planejados da produção na Europa e América do Norte. Juntamente com a divulgação do balanço, a Arcelor Mittal informou que seu presidente, Lakshmi Mittal, vai se tornar executivo-chefe. Ele ocupará o lugar de Roland Junck, que continuará no conselho do grupo e havia sido nomeado CEO em 6 de agosto. "Estamos fazendo essas mudanças para melhorar a administração da companhia. Ficou claro nos últimos meses que os interesses do grupo não estavam bem atendidos pela estrutura anterior", disse em comunicado o chairman, Joseph Kinsch. "Estou um pouco surpreso, mas Mittal é mais conhecido do que Junck, então é melhor assim", disse o analista Richard Brakenhoff, do Rabobank, acreditando que essa mudança deve ser a única por enquanto. "Eu não acredito que vamos ver muitas alterações como essa por ora. A administração precisa ter certa estabilidade." Com os preços do aço já em trajetória firme de declínio, um analista especulou que "o aumento das pressões sobre o quarto trimestre" foi a principal razão por trás da substituição de Junck por Mittal. "Está claro que o terceiro trimestre foi muito bom para a siderurgia global, mas a expectativa é de que o quarto trimestre será mais desafiador. Eles terão de conseguir tomar decisões rapidamente", disse o analista Alan Coats, do HSBC Securities. As informações são da Dow Jones.