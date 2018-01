Lucro da Cemig fica quase estável no 3º trimestre, em R$ 448,189 mi A energética Cemig obteve lucro líquido de R$ 448,189 milhões no terceiro trimestre deste ano, resultado praticamente estável em relação ao apurado em igual período de 2005 (R$ 445,610 milhões). A variação positiva foi de apenas 0,6%. Nos nove primeiros meses do ano, o lucro foi de R$ 1,113 bilhão, com queda de 25% frente ao mesmo intervalo de 2005. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da companhia estava em R$ 8,129 bilhões.