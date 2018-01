Lucro da CSN cai no 3º trimestre, para R$ 334,2 mi A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) obteve lucro líquido de R$ 334,228 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma queda de 35,3% na comparação com os R$ 516,893 milhões de igual período de 2005. A receita líquida subiu 16,7%, para R$ 2,592 bilhões, e o resultado bruto cresceu 0,64%, para R$ 912,910 milhões. A linha financeira líquida aumentou 1.029,8%, de R$ 38,679 milhões para R$ 436,994 milhões. O resultado operacional totalizou R$ 380,940 milhões, com queda de 51,13%. O patrimônio líquido ao final do período era de R$ 6,623 bilhões. A companhia teve lucro líquido de R$ 1,084 bilhão no acumulado de janeiro a setembro, com queda de 34,38% sobre igual período de 2005.