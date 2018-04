Lucro da CSN sobe 124% e soma R$ 763 milhões no 1º trimestre A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) registrou lucro líquido consolidado de R$ 763 milhões no primeiro trimestre de 2007, mostrando evolução de 124% sobre o mesmo período do ano passado. Conforme a companhia, o resultado deveu-se basicamente à combinação positiva dos preços praticados no período e aos maiores volumes de vendas alcançados (1,2 milhão de toneladas nos primeiros três meses do ano). A receita líquida aumentou 27%, para R$ 2,485 bilhões. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) avançou 29% e somou R$ 1,015 bilhão. A margem Ebitda superou os 40% pela primeira vez, situando-se em 40,9%. O lucro bruto subiu 36% e totalizou R$ 1,007 bilhão. O lucro operacional apresentou evolução de 56,3% e somou R$ 873,226 milhões. No final do primeiro trimestre a dívida líquida da CSN era de R$ 6,1 bilhões, contra R$ 6,7 bilhões do final de dezembro do ano passado.