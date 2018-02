Lucro da Dell recua 51% no trimestre A Dell, maior fabricante de computadores pessoais do mundo, anunciou ontem um lucro de US$ 502 milhões no segundo trimestre, queda de 51% em relação ao mesmo período de 2005. A explicação é que a empresa teve de cortar preços para ganhar participação de mercado. O faturamento da empresa avançou 5%, para US$ 14,1 bilhões. Esta semana, a Dell anunciou um recall que atinge 4,1 milhões de notebooks.