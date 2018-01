Lucro da Embraer cai para R$ 621,7 milhões em 2006 A fabricante de aviões Embraer encerrou 2006 com lucro líquido consolidado de R$ 621,7 milhões, mostrando queda de 12,3% sobre o exercício de 2005. A margem líquida, segundo a empresa, ficou praticamente estável em 7,5%. No padrão contábil norte-americano (US GAAP), o lucro da Embraer no ano passado foi de US$ 390,1 milhões, com retração de 12,4%. A receita líquida totalizou R$ 8,342 bilhões em 2006, com queda de 8,6% sobre a contabilizada em 2005. O Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) recuou 18,7%, para R$ 876 milhões. O lucro bruto caiu 5,4%, para R$ 2,049 bilhões, e o lucro operacional após receitas e despesas financeiras cresceu 14,49%, para R$ 519,929 milhões. A empresa encerrou o ano de 2006 com caixa líquido de R$ 877,4 milhões, mostrando aumento de R$ 34,9 milhões sobre a posição de dezembro de 2005.