Lucro da Gol cresce 37,5% no 3º trimestre para R$ 190 mi A companhia aérea Gol registrou lucro líquido de R$ 190,006 milhões (em US Gasp, critério norte-americano de contabilidade) no terceiro trimestre, o que significa um aumento de 37,5% sobre o mesmo período do ano anterior. O resultado operacional cresceu 27,2%, passando de R$ 183,223 milhões para R$ 233,063 milhões. A receita operacional líquida totalizou R$ 1,082 bilhão, com avanço de 55% sobre o mesmo intervalo de 2005. No final de setembro, o patrimônio líquido era de R$ 2,158 bilhões. No acumulado de janeiro a setembro, o lucro líquido foi de R$ 476,481 milhões, com crescimento de 39% sobre igual período do exercício anterior. Critério brasileiro De acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), o lucro líquido da Gol no terceiro trimestre de 2006 soma R$ 232,232 milhões, volume 99% maior no comparativo com igual intervalo do ano passado. A receita líquida avançou 55,4%, para R$ 1,082 bilhão no período, e o lucro bruto fechou em R$ 400,591 milhões (aumento de 60%). As despesas operacionais totalizaram R$ 165,594 milhões de julho a setembro, com alta de 108,6% sobre o mesmo período de 2005. A empresa contabilizou ganho não operacional de R$ 75,118 milhões no trimestre, resultado que foi zero de julho a setembro do ano passado. O lucro líquido por ação ficou em R$ 1,18 no terceiro trimestre deste ano. No acumulado dos nove primeiros meses, a Gol lucrou R$ 491,079 milhões (BRGAAP), com alta de 80% frente a igual intervalo de 2005. Em 30 de setembro passado, o patrimônio líquido da companhia estava em R$ 993,654 milhões. Os dados são consolidados.