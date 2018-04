Lucro da Natura cai 1,6% no 1º trimestre, para R$ 80 mi O lucro líquido consolidado da Natura recuou 1,6% no primeiro trimestre, para R$ 80,3 milhões. A receita líquida somou R$ 602,9 milhões, um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro bruto subiu 14,9%, para R$ 404,8 milhões. A companhia registrou Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) de R$ 124,4 milhões, alta de 9,8%. A margem Ebitda (que indica a capacidade de geração de caixa) recuou de 22,1% para 20,6% entre os dois períodos. O número de consultoras da Natura avançou 18,1%, para 627,6 mil.