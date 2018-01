Lucro da Nokia cai para 1,07 bilhão de euros A fabricante finlandesa de celulares e equipamentos de telecomunicação Nokia registrou lucro líquido de 1,073 bilhão de euros (US$ 1,32 bilhão), ou 25 centavos de euro por ação, no quarto trimestre de 2005, 0,9% menos que o 1,083 bilhão de euros registrado um ano antes. De acordo com a empresa, o forte desempenho na divisão multimídia não foi suficiente para compensar o fraco resultado das unidades de redes wireless e negócios. No trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2005, as vendas da Nokia totalizaram 10,3 bilhões de euros, 9,3% mais que em igual período de 2004. Analistas esperavam lucro líquido de 1,06 bilhão de euros e vendas de 10,6 bilhões de euros, de acordo com pesquisa da SME Direkt. China e Índia impulsionaram as vendas de celulares no ano passado. A Nokia avalia que a comercialização de aparelhos nestes dois mercados totalizou 795 milhões de unidades, 24% mais que em 2004. A unidade de redes da Nokia, no entanto, continua "minando" os resultados, com queda de 12% no lucro operacional no quarto trimestre, com prejuízo operacional de 136 milhões de euros, ante prejuízo de 44 milhões de euros no quarto trimestre de 2004.