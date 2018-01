Lucro da Nossa Caixa cai 25,5% no 3º trimestre para R$ 128,4 mi A Nossa Caixa obteve lucro líquido de R$ 128,392 milhões no terceiro trimestre do ano, uma queda de 25,5% em relação aos R$ 172,260 milhões de igual período de 2005. A receita da intermediação financeira subiu 3,96%, para R$ 1,662 bilhão, e o resultado bruto caiu 0,58%, para R$ 749,170 milhões. O resultado operacional totalizou R$ 213,252 milhões, com baixa de 0,05%. Ao final do período, o banco tinha patrimônio líquido de R$ 2,644 bilhões. O lucro até setembro foi de R$ 418,291 milhões, com baixa de 24,19%.