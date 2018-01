Lucro da Petrobras cresce com alta de derivados e exportações A Petrobras divulgou que o lucro de R$ 7,085 bilhões obtido pela estatal no terceiro trimestre foi impulsionado pelo aumento nos preços dos derivados de petróleo no mercado interno - com destaque para o óleo diesel, a gasolina e a nafta - além de maiores volumes exportados, em especial o petróleo. O benefício fiscal sobre o provisionamento de juros sobre o capital próprio em setembro também contribuiu para o aumento do lucro em R$ 746 milhões. No balanço, a companhia destaca que a receita operacional cresceu 21% no trimestre em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 43,4 bilhões, em função do aumento nos preços internacionais e no mercado doméstico.