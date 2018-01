Lucro da Sadia cai 42,61% em 2006, para R$ 377 milhões A Sadia fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 377 milhões, uma queda de 42,61% em relação a 2005. A margem líquida recuou de 9% para 5,5% entre os dois exercícios. A geração de caixa (ou Ebitda, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) somou R$ 658 milhões em 2006, 26,48% abaixo do registrado no ano anterior. A margem operacional da empresa (ou margem Ebitda, relação entre a receita líquida e o Ebitda) caiu de 12,2% para 9,6%. A perspectiva da empresa era obter rentabilidade de 13%. A receita bruta teve retração de 4,7%, para R$ 7,9 bilhões. O volume de vendas consolidado totalizou 1,9 milhão de toneladas, um crescimento de 2,1%. No mercado interno, o volume subiu 12,2%, mas no externo registrou retração de 6%.