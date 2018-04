Lucro da Sadia sobe 43%, para R$ 96 mi no 1º trimestre A Sadia obteve no primeiro trimestre de 2007 um lucro líquido de R$ 96,2 milhões, superando em 43,6% o desempenho de 2006. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) subiu 180% no período, totalizando R$ 231,4 milhões. De acordo com comunicado divulgado pela companhia, sua margem Ebitda (que indica a capacidade de geração de caixa) aumentou de 5,5% no primeiro trimestre de 2006 para 12,2% no mesmo período de 2007. A receita bruta cresceu 23,5% para R$ 2,2 bilhões no trimestre. Além do aumento das vendas, a forte demanda por aves, bovinos e produtos industrializados no mercado internacional também impulsionaram os resultados.