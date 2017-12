Lucro da Souza Cruz sobe 71,39% no 2º trimestre A Souza Cruz registrou lucro líquido de R$ 187,642 milhões no segundo trimestre deste ano, o que representa um crescimento de 71,39% em relação ao mesmo período de 2005. Na mesma base de comparação, a receita líquida aumentou 7,09%, para R$ 1,008 bilhão, e o lucro bruto foi 1,29% maior, de R$ 560,746 milhões. No período de abril a junho, as despesas operacionais da empresa totalizaram R$ 338,300 milhões, queda de 13,23% frente a igual intervalo de 2005. O resultado foi conseqüência, entre outros, da despesa financeira líquida, que caiu 74,84%, para R$ 20,960 milhões. O resultado operacional, desta forma, cresceu 35,88%, para R$ 222,446 milhões. Em 30 de junho de 2006, o patrimônio líquido da Souza Cruz era de R$ 1,935 bilhão. Os dados são consolidados.