Lucro da Telefónica sobe 84% no 3º trimestre para ? 2,61 bilhões A Telefónica SA, grupo espanhol que no Brasil opera a telefonia fixa no Estado de São Paulo e divide com a Portugal Telecom o controle da operadora celular Vivo, anunciou salto de 84% no lucro líquido durante o terceiro trimestre, para 2,61 bilhões de euros (US$ 3,34 bilhões). Em igual período do ano anterior a operadora lucrou 1,42 bilhão de euros. O forte avanço é atribuído à consolidação de recentes aquisições (a checa Cesky Telecom e a britânica O2, em fevereiro deste ano) e ganhos extraordinários advindos da venda da Telefónica Publicidad e Información SA. O resultado, porém, ficou abaixo da média das estimativas de cinco analistas consultados pela Dow Jones Newswires, de 2,86 bilhões de euros. A receita da operadora cresceu 37% no trimestre encerrado em 30 de setembro, de 9,87 bilhões de euros para 13,54 bilhões de euros. A Telefónica Móviles SA - tradicionalmente a principal contribuinte para os lucros do grupo - foi incorporada à sua controladora no início do ano. Esse trimestre foi o primeiro em que o desempenho desses ativos foi incluído nos dados gerais. Diante do bom desempenho, a Telefónica elevou suas projeções para 2006 e agora espera crescimento de mais de 37% para a receita. O grupo também prevê expansão próxima de 29% na receita operacional antes de depreciação e amortização para o ano. As informações são da Dow Jones.