Lucro da Vale sobe 12,2% para R$ 3,9 bilhões no 2ºtri A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) informa que registrou crescimento de 12,2%, para R$ 3,9 bilhões em seu lucro líquido do segundo trimestre de 2006 em relação a igual período de 2005. Na mesma comparação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) da companhia caiu 1,8%, para R$ 5,2 bilhões. A receita operacional líquida da mineradora subiu apenas 2,4%, para R$ 9,78 bilhões, e o lucro bruto recuou 2%, atingindo R$ 5,429 bilhões. As despesas operacionais da companhia cresceram 16% para R$ 910 milhões. O lucro operacional antes do resultado financeiro e de participações societárias caiu 4,9% e somou R$ 4,520 bilhões. O resultado financeiro líquido, que foi positivo em R$ 82 milhões no segundo trimestre de 2005, passou para negativo em R$ 466 milhões no mesmo intervalo deste ano. O lucro operacional da Vale apresentou redução de 18,6%, para R$ 3,997 bilhões. Em 30 de junho de 2006, o patrimônio líquido da empresa era de R$ 23,262 bilhões.