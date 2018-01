Lucro do ABN Amro Brasil cresce 51% em 9 meses O ABN Amro Brasil registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,272 bilhão nos primeiros nove meses de 2006, o que representa um crescimento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e setembro deste ano, o lucro recorrente - antes do impacto da proteção ao capital e do investimento em terceirização - foi de R$ 1,477 bilhão no período, um crescimento de 46% com relação a igual intervalo de 2005. O resultado corresponde a um retorno sobre o patrimônio líquido médio de 23,7%, acima do porcentual de 17,1% apresentado nos primeiros nove meses de 2005. No relatório de divulgação dos resultados, o banco informa que o impacto da variação cambial foi negativo em R$ 23 milhões nos nove meses de 2006 e de R$ 170 milhões em igual intervalo do ano passado. O investimento em terceirização, por sua vez, somou R$ 181 milhões líquido de impostos de janeiro a setembro de 2006. Os resultados da intermediação financeira e receitas de prestação de serviços atingiram R$ 9,353 bilhões no acumulado do ano, um crescimento de 23% ante o mesmo período de 2005. As despesas de intermediação financeira do banco cresceram 40%, em razão, principalmente, da expansão do volume de recursos captados para financiar o crescimento dos negócios de crédito. Nos últimos 12 meses, foram captados R$ 7,351 bilhões em recursos novos para financiar a disponibilidade e acesso ao crédito, de acordo com o ABN. O índice de eficiência recorrente do ABN Amro Brasil atingiu 49,6%, uma melhora de 6,2 pontos porcentuais ante o mesmo período de 2005, quando foi de 55,8%. Vale lembrar que quanto menor o indicador, melhor o resultado. Segundo o banco, a evolução reflete um foco no crescimento de receitas e um controle de custos comprometido com o retorno sobre o investimento. O índice de Basiléia do ABN Amro Brasil era de 14% em 30 de setembro de 2006, queda em relação aos 17% de setembro de 2005, e resultado de uma maior alavancagem e otimização do capital alocado. Em 30 de setembro de 2006, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 8,931 bilhões.