Lucro do BB cai para R$ 907 milhões no 3º trimestre O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 907 milhões no terceiro trimestre deste ano, o que representa uma queda de 36,9% em relação ao mesmo período de 2005. O resultado corresponde a retorno sobre patrimônio líquido médio anualizado de 19,8% e lucro por ação de R$ 1,10, informa a instituição. Segundo o BB, a queda no lucro ocorreu em razão de ganhos extraordinários da ordem de R$ 565 milhões obtidos entre julho e setembro do ano passado e que não se repetiram este ano. No ano, a instituição acumula lucro de R$ 4,8 bilhões, um crescimento de 40,4% em relação aos nove primeiros meses de 2005, com retorno sobre patrimônio líquido médio anualizado de 35,9%. As receitas da intermediação financeira do banco somaram R$ 8,954 bilhões no terceiro trimestre, uma queda de 0,4% ante o mesmo período de 2005. Na mesma base de comparação, o resultado bruto da intermediação caiu 30%, para R$ 2,501 bilhões. No intervalo de três meses encerrado em setembro, o BB apresentou receitas de prestação de serviços de R$ 2,252 bilhões, alta de 15,4% ante o terceiro trimestre do ano passado. O resultado operacional, por sua vez, caiu 38,1%, para R$ 1,528 bilhão. Em 30 de setembro de 2006, o patrimônio líquido da instituição era de R$ 20,197 bilhões. Os dados são consolidados.