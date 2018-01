Lucro do BB cresce 45,5% em 2006 e atinge R$ 6,044 bi O Banco do Brasil encerrou 2006 com lucro líquido de R$ 6,044 bilhões, o que significou um avanço de 45,5% sobre o exercício de 2005. No quarto trimestre, o lucro foi de R$ 1,248 bilhão, com incremento de 69,4% sobre o mesmo período do ano anterior. O resultado anual representou um retorno sobre o patrimônio de 32,1%. A carteira de crédito avançou 30,8%, para R$ 132 bilhões. O índice de eficiência foi de 47,5% e o de cobertura de despesas com pessoal atingiu 112,9%. O BB encerrou 2006 com patrimônio líquido de R$ 20,8 bilhões, mostrando evolução de 23,2%. Em dezembro do ano passado, os ativos totais somavam R$ 296,356 bilhões, contra R$ 252,977 bilhões em dezembro de 2005.