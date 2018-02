Lucro do BB cresce 96,46% no 1º semestre e atinge R$ 3,8 bi O Banco do Brasil (BB) apresentou lucro líquido de R$ 1,546 bilhão no segundo trimestre do ano, o que significa expansão de 52,47% em relação ao resultado de R$ 1,014 bilhão do mesmo período de 2005. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido foi de 36,3%, acima dos 29,6% registrados em igual intervalo do ano passado. No acumulado do primeiro semestre do ano, o BB lucrou R$ 3,888 bilhões, com crescimento de 96,46% na comparação com o resultado de R$ 1,979 bilhão dos seis primeiros meses de 2005. O retorno ficou em 47,8%, contra 28,6% no intervalo de janeiro a junho do ano passado. O banco obteve receita com tarifas de R$ 2,246 bilhões no segundo trimestre, com aumento de 16,43%. As despesas administrativas subiram 11,76% em relação ao segundo trimestre de 2005 e somaram R$ 3,451 bilhões. O BB fechou junho com patrimônio líquido de R$ 19,178 bilhões, 24,59% superior ao do mesmo período de 2005. Os ativos totais cresceram 17,13% na mesma comparação e atingiram R$ 273,836 bilhões.