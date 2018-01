Lucro do Bradesco cresce 80% O Bradesco, maior banco privado brasileiro, fechou o ano passado com lucro líquido recorde de R$ 5,514 bilhões, o que significa um crescimento de 80,2% em relação aos R$ 3,060 bilhões de 2004. O ganho por ação ficou em R$ 5,63. O retorno sobre o patrimônio líquido médio foi de 32,1%, contra 22% em 2004. As receitas da intermediação financeira somaram R$ 33,7 bilhões em 2005, uma expansão de 28,6% na comparação com o ano anterior. As despesas da intermediação financeira subiram 26,6%, para R$ 16,419 bilhões. Assim, o resultado bruto da intermediação avançou 32,0% e atingiu R$ 14,774 bilhões. A provisão para créditos de liquidação duvidosa ficou em R$ 2,507 bilhões no ano passado, com aumento de 22,8% sobre 2004. As receitas de prestação de serviços subiram 26,2%, para R$ 7,349 bilhões. O banco obteve lucro operacional de R$ 7,853 bilhões em 2005, um crescimento de 90,7%. No final do ano, o patrimônio líquido era de R$ 19,409 bilhões, 27,6% superior ao registrado no fim de 2004. Todos os dados são consolidados.