Lucro do Google sobe 110% no 2º trimestre O Google, maior site de buscas do mundo, superou as expectativas do mercado ao obter no segundo trimestre do ano um lucro líquido de US$ 721 milhões, 110% a mais do que no mesmo período do ano passado. As receitas da empresa no período alcançaram US$ 2,46 bilhões, 77% a mais do que no ano anterior e 9% a mais do que no primeiro trimestre.