Lucro do HSBC no Brasil perde para China e Índia O banco HSBC registrou lucro pré-pagamento de impostos de US$ 526 milhões no Brasil no ano passado, um crescimento de 30% em relação a 2005. Foi o terceiro melhor resultado no ano passado do banco britânico em todos os países emergentes onde mantém operações, perdendo apenas para o da China (aumento de 112% nos lucros) e Índia (85%). O crescimento dos lucros do HSBC no Brasil teria sido maior, de 46%, caso os ganhos de US$ 89 milhões com a venda de sua unidade de seguros de automóveis para a HDI Seguros não tivesse sido contabilizada em 2005. O presidente mundial do HSBC, Stephen Green, disse que o banco pretende aumentar a sua presença em mercados emergentes, entre os quais o Brasil. Mas observou que a prioridade é promover um crescimento orgânico, embora não tenha descartado eventuais aquisições no mercado brasileiro.