Lucro do Itaú cresce 39,06%, para R$ 5,251 bi em 2005 O Banco Itaú Holding Financeira apresentou lucro líquido consolidado de R$ 5,251 bilhões no ano passado, o que significa crescimento de 39,06% em relação ao resultado de R$ 3,776 bilhões de 2004. O ganho por ação foi de R$ 4,76, contra R$ 3,33 no ano anterior. O lucro de 2005 representa uma rentabilidade de 35,3% sobre o patrimônio líquido médio, ante 29,2% em 2004. Considerando apenas o quarto trimestre do ano, o Itaú obteve resultado líquido de R$ 1,425 bilhão, com expansão de 38,35% na comparação com R$ 1,030 bilhão do mesmo período de 2004. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio do período ficou em 42,5%, contra 33,6% no quarto trimestre de 2004. As receitas da intermediação financeira do Itaú somaram no ano passado R$ 20,292 bilhões, com aumento de 17,49% em relação a 2004. As despesas da intermediação subiram 2,69%, para R$ 6,308 bilhões, e, dessa forma, o resultado bruto avançou 9,37%, para R$ 11,156 bilhões. As receitas de prestação de serviços do banco totalizaram R$ 7,737 bilhões em 2005, o que representa alta de 25,50% na comparação com o ano anterior. O lucro operacional do banco ficou em R$ 8,182 bilhões, valor 11,46% superior ao de 2004. No final do ano, o patrimônio líquido da instituição financeira estava em R$ 15,560 bilhões, com expansão de 11,37%. Todos os dados são consolidados.