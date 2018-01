Lucro do Pão de Açúcar cai para R$ 85,5 milhões em 2006 O grupo Pão de Açúcar (CBD - Companhia Brasileira de Distribuição) encerrou 2006 com lucro líquido consolidado de R$ 85,524 milhões, mostrando queda de 66,7% sobre os R$ 256,99 milhões contabilizados no exercício anterior. A receita líquida aumentou 3,4% e somou R$ 13,88 bilhões. O lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações (Ebitda) foi de R$ 971,364 milhões no ano passado. O lucro bruto totalizou R$ 3,917 bilhões, com retração de 1,46% sobre 2005. O lucro operacional caiu 71,65%, para R$ 64,674 milhões. O grupo Pão de Açúcar é o maior varejista do Brasil. A rede está presente em 15 Estados, com 534 lojas e 18 centrais de distribuição. As lojas são divididas entre os formatos de supermercados Pão de Açúcar (para as classes de maior poder aquisitivo), CompreBem e Sendas (supermercados direcionados ao público de menor poder aquisitivo), hipermercados Extra e lojas de eletroeletrônicos Extra Eletro.