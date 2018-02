Lucro do pão de Açúcar tem queda de 36% O Grupo Pão de Açúcar registrou no segundo trimestre um lucro líquido de R$ 41 milhões, uma queda de 36,1% em relação aos R$ 64,1 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Segundo a empresa, essa redução ocorreu em função de gastos não-operacionais originados principalmente do fechamento de lojas e de despesas com reestruturação. As vendas líquidas do grupo no trimestre foram de R$ 3,33 bilhões, um crescimento de 4,6% na comparação com o mesmo período de 2005. No acumulado do semestre, o lucro líquido chega a R$ 101,1 milhões. No mesmo período do ano passado, os ganhos atingiram R$ 121,9 milhões. Em comunicado, a empresa - que reúne as bandeiras Pão de Açúcar, Extra, Extra Eletro, CompreBem e Sendas - disse que "o ambiente de consumo ainda bastante retraído para o setor alimentício e a continuidade da deflação de preços em algumas categorias de produtos afetaram a performance de vendas apresentada pela companhia". O grupo informou ainda que, no final do trimestre, colocou em prática sua estratégia de redução de preços para aumentar a competitividade, buscando um maior giro de ativos e ganhos de participação de mercado.