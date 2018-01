Lucro do Unibanco cai 12% no ano e chega a R$ 1,1 bi O Unibanco registrou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão no período entre janeiro e setembro deste ano - valor 12% menor que o apurado em igual período de 2005, quando a instituição teve ganho de R$ 1,3 bilhão. No trimestre, o lucro foi de R$ 106 milhões, 77% inferior ao de 2005. A redução é explicada pelo aumento de amortização de ágio referente a aquisições passadas (Fininvest e Hipercard) - movimento que caracterizou o terceiro trimestre dos banco. Segundo o vice-presidente do Unibanco, Geraldo Travaglia, quando uma instituição decide amortizar valores elevados, as outras seguem o mesmo caminho para não criar disparidade nas comparações. O primeiro banco a adotar a operação foi o Itaú, que fez amortização integral do ágio na compra do BankBoston. Em seguida, veio o Bradesco também com amortização integral de ágio na compra de American Express (Amex) e Banco do Estado do Ceará (BEC). No Unibanco, a decisão foi a de reduzir o tempo de amortização dos ágios de 10 anos para 5 anos. O impacto no resultado foi de R$ 464 milhões. Sem essa operação, o resultado do banco seria de R$ 1,63 bilhão, o que representaria um crescimento de 22,5% em relação a 2005 e um retorno sobre o patrimônio de 23,1%. Com a amortização, o retorno caiu para 16,9%. Travaglia ressaltou, no entanto, que a distribuição de dividendos será feita com base no lucro sem os efeitos da amortização. O executivo comemorou a marca dos ativos totais do banco, que atingiram R$ 100 bilhões em setembro. Isso representa um crescimento de 15% em relação ao mesmo mês de 2005. Outro ponto positivo destacado por Travaglia foi a melhora na qualidade da carteira de crédito por causa do maior conservadorismo adotado pelo banco. Hoje a inadimplência média está em 4,5%. Apesar do maior controle, os empréstimos e financiamentos aumentaram 17,5%, de R$ 36,87 bilhões para R$ 43,32 bilhões. O destaque ficou por conta dos cartões de crédito, que cresceram 30,2%. Em seguida aparecem as operações referente a financiamento de veículos, cujo avanço atingiu 20,4%. O portfólio de pessoa física registrou uma alta de 13,5% em relação a setembro do ano passado e somou R$ 16,38 bilhões. Pessoa jurídica A carteira de pessoa jurídica cresceu 20,1%, de R$ 22,44 bilhões para R$ 26,94 bilhões, com destaque especialmente para as grandes empresas. Resultado diferente do que vem sendo verificado nas demais instituições, que têm registrado valores menores de empréstimos para grandes companhias. Segundo Travaglia, a carteira desses clientes soma mais de R$ 20 bilhões. "Podemos dizer que esse é um dos melhores anos em operações para essas companhias", afirma, explicando que há empréstimos para expansão da produção. O executivo prevê que a carteira de crédito apresente crescimento entre 15% e 20% em 2006 e repita esse desempenho em 2007. No crédito imobiliário, ele destaca que a carteira somou R$ 1,5 bilhão em setembro, o que representa um crescimento da ordem 20% neste ano. Mas o executivo salienta que não tem percebido um boom na procura por esse produto por parte do mutuário. A demanda maior foi verificada entre as construtoras. Outro índice positivo foi o de eficiência, que melhorou de 52,5%, em setembro de 2005, para 48,5%, neste ano. Neste caso, quanto menor o número, melhor é o índice. Essa melhora, segundo o banco, é resultado do aumento das receitas de serviço, de R$ 2,38 bilhões para R$ 2,67 bilhões, e da disciplina orçamentária.