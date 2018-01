Lucro do Unibanco sobe 43,3% em 2005 O Unibanco, terceiro maior banco privado brasileiro, fechou o ano passado com lucro líquido de R$ 1,838 bilhão, o que representa crescimento de 43,27% em relação ao resultado de R$ 1,283 bilhão de 2004. O ganho por ação foi de R$ 1,31546. A rentabilidade anualizada sobre o patrimônio líquido médio ficou em 21,1%, contra 16,8% em 2004. No quarto trimestre apenas, o banco lucrou R$ 509 milhões, com alta de 35,7% em relação ao mesmo período de 2004 e retorno de 24,2%. As receitas de intermediação financeira da instituição no ano passado somaram R$ 15,825 bilhões, com expansão de 26,31%. As operações de crédito subiram 26,66%, para R$ 9,628 bilhões, e o resultado de títulos e valores mobiliários avançou 23,78%, para R$ 3,792 bilhões. As despesas da intermediação financeira atingiram R$ 9,331 bilhões, com elevação de 26,80%. Assim, o resultado bruto da intermediação ficou em R$ 6,493 bilhões, o que significa crescimento de 25,62% em relação a 2004. O banco obteve R$ 3,269 bilhões em receitas de prestação de serviços, com aumento de 0,89% sobre o ano anterior. As provisões para perdas somaram R$ 1,903 bilhão, subindo 45,90%. O lucro operacional foi de R$ 2,921 bilhões no ano passado, o que representa expansão de 49,01%. No fim de dezembro, o patrimônio líquido do Unibanco estava em R$ 9,323 bilhões.