Lucro líquido da Petrobras Energía sobe 29% A Petrobras Energía Participaciones SA anunciou salto de 29% no lucro líquido durante o terceiro trimestre. A subsidiária argentina da estatal brasileira obteve lucro líquido de 187 milhões de pesos argentinos (US$ 60,3 milhões) no período de três meses encerrado em 30 de setembro, ante lucro de 145 milhões de pesos apresentado em igual período do ano anterior. As vendas da unidade cresceram 8,6% nas mesmas bases de comparação, para 2,96 bilhões de pesos, com destaque para a consolidação das operações na Venezuela. O desempenho, porém, ficou abaixo do esperado pelo Merrill Lynch, que previa lucro de US$ 85 milhões no período. Em relatório, o banco de investimentos reduziu a estimativa de lucro por ADR em 2006 da Petrobras Energía de US$ 1,91 para US$ 1,80, mas manteve a recomendação de compra. As informações são da Dow Jones.