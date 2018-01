Lucro líquido da Unibanco Holdings: R$ 1,036 bilhão A Unibanco Holdings registrou lucro líquido consolidado de R$ 1,036 bilhão em 2005, com crescimento de 46,41% em relação ao ano anterior. O ganho por ação ficou em R$ 1,27493 e o retorno sobre o patrimônio líquido médio do período foi de 20,2%. Apenas no quarto trimestre, o resultado da empresa alcançou R$ 305 milhões, o equivalente a um ganho de R$ 0,38 por ação. A receita líquida da holding em 2005 atingiu R$ 6,504 bilhões, com aumento de 25,74%. O resultado da equivalência patrimonial subiu 182,88%, para R$ 39,210 milhões. O lucro operacional foi de R$ 2,881 bilhões, com elevação de 50,03%. No final do ano, o patrimônio líquido da empresa estava em R$ 5,456 bilhões. Os dados são consolidados. Os ativos da Unibanco Holdings resumem-se, exclusivamente, à participação acionária no capital do Unibanco e o patrimônio líquido da empresa está totalmente investido na instituição financeira. Desta forma, a performance e os resultados do Unibanco refletem-se diretamente no resultado operacional da Unibanco Holdings.