Lucro líquido do BB cresce 37,4%, para R$ 4,154 bilhões O Banco do Brasil registrou lucro líquido de R$ 4,154 bilhões em 2005, revelando crescimento de 37,4% sobre 2004. Segundo o balanço divulgado hoje, o resultado do ano passado corresponde a um retorno sobre o patrimônio líquido anualizado de 26,8% e lucro por ação de R$ 5,2. O patrimônio líquido da instituição era de R$ 16,8 bilhões em dezembro de 2005, com aumento de 19,5% sobre o exercício anterior. O índice de eficiência do Banco do Brasil encerrou o ano passado em 48,1%, enquanto o índice de cobertura de despesas com pessoal atingiu 102,3%, superando os 93,1% verificados em 2004.