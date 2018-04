Lucro líquido do Yahoo cai 38% no 3º trimestre O Yahoo registrou queda de 38% no lucro no terceiro trimestre, com a desaceleração do crescimento na receita suscitando dúvidas entre os investidores sobre a estratégia do grupo. A companhia obteve lucro líquido de US$ 158,5 milhões no trimestre encerrado em setembro, em comparação a um lucro de US$ 253,8 milhões em igual período do ano anterior. O comparativo entre trimestres deve apresentar distorções em razão das novas regras contábeis, sendo que a principal delas obriga o Yahoo a deduzir o custo da opção de ações de seus funcionários nos lucros neste ano. A receita do grupo no trimestre somou US$ 1,58 bilhão, o que representa acréscimo de 19% frente ao US$ 1,33 bilhão obtido no terceiro trimestre de 2005. Excluindo comissões que a Yahoo pagou para seus anunciantes parceiros, a receita do terceiro trimestre cai para US$ 1,12 bilhão. "Embora estejamos tremendamente felizes com muitas coisas que estão acontecendo na Yahoo, não estamos satisfeitos com a performance financeira do terceiro trimestre", afirmou Terry Semel, presidente do conselho do Yahoo. Mas as notícias ruins para o Yahoo não param aí. Um estudo do instituto eMarketer mostrou que a receita com publicidade do Google nos EUA deve superar amplamente a receita do Yahoo este ano. O Google deve registrar este ano uma receita de US$ 4 bilhões com publicidade em suas páginas, enquanto a receita do Yahoo deve ficar em US$ 2,9 bilhões. No ano passado, os dois grupos tiveram receitas semelhantes - cerca de US$ 2,4 bilhões. O Google deve ficar com 25,6% dos gastos com publicidade na internet nos EUA, e o Yahoo ficará com 18%, segundo dados do instituto. A previsão é que a receita publicitária do Google apresente um crescimento de 65% em relação ao ano passado, enquanto o crescimento do faturamento do Yahoo deve ficar em 17,5%. As informações são da Dow Jones Newswires e da AP.