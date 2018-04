Lufthansa confirma encomenda de 35 aviões da Airbus A Deutsche Lufthansa, maior companhia aérea da Alemanha, confirmou a assinatura de contrato para a compra de 35 aviões da Airbus. A encomenda é integrada por cinco aeronaves A319, dez A320, 15 A321 e cinco A330. Além disso, o acordo inclui opção para compra de mais 30 aviões da família A320. A escolha dos motores para o avião ainda não foi feita. As configurações da cabine serão similares ao do Airbus de um corredor e modelos de longo alcance da frota da Lufthansa. A empresa figura entre as mais antigas e maiores clientes da Airbus. Atualmente, possui quase 150 aviões da fabricante européia em sua frota. A lista inclui 14 A300-600, 12 A330, 40 A340 mais 82 aeronaves da família A320. Além disso, a Lufthansa tem encomendados 15 A380 e cinco A340. As informações são da Dow Jones.