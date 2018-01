Lupatech conclui compra de duas empresas na Argentina A Lupatech anunciou hoje a conclusão da compra de duas empresas argentinas, a Válvulas Worcester e a Esferomatic. As companhias são líderes no mercado argentino de válvulas de esfera, com cerca de 60% do mercado de válvulas para o setor industrial, destacadamente o de petróleo e gás, informa a Lupatech, em comunicado. Os dados financeiros da Válvulas Worcester e Esferomatic passam a integrar os informes consolidados da Lupatech a partir do 1º trimestre de 2007. As empresas apresentaram faturamento conjunto no ano fiscal de 2006, encerrado em agosto, de US$ 26,3 milhões. O patrimônio líquido assumido é de US$ 19 milhões e o capital de giro líquido é de US$ 16,6 milhões. Não há endividamento financeiro e o ágio gerado, aproximado de US$ 36,6 milhões, será amortizado em 5 anos. A companhia destaca que o negócio consolida a posição no mercado argentino, cujas atividades deverão apresentar forte expansão em decorrência da necessidade de investimentos em energia no país. Segundo a Lupatech, as operações na Argentina continuarão sob a responsabilidade de Pablo Reim, atual CEO das empresas. "Essas aquisições ocorreram em linha com a estratégia da Lupatech de consolidação do setor de válvulas industriais no mercado latino-americano, foi feita com recursos próprios e propiciará sinergias nas áreas mercadológica, industrial, de projetos e pesquisa de novos produtos, racionalização de custos e suprimentos", acrescenta a empresa, no comunicado.