M. Lynch reduz recomendação para ações da CSN O banco de investimentos Merrill Lynch rebaixou a recomendação para as ações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), de "compra" para "neutra", após a empresa lançar uma oferta pela anglo-holandesa Corus. Em relatório, o banco de investimentos diz ter se surpreendido com a decisão da CSN, em 17 de novembro, de fazer uma oferta de 4,75 libras por ação pela Corus. "O montante é 4% superior do que o oferecido pela Tata Steel." Para a instituição, a oferta representa potenciais problemas para a siderúrgica brasileira. "O múltiplo (relação preço/rendimento) da aquisição parece alto dada a qualidade dos ativos da Corus." Além disso, acrescenta o Merrill, a CSN pode se tornar "super alavancada" com o acordo, enquanto o plano de vender determinados ativos brasileiros ainda é incerto. As informações são da Dow Jones.