Madri e Lisboa acompanham demais bolsas da Europa A Bolsa de Madri fechou com o índice Ibex-35 em alta de 82,9 pontos (0,73%), para 11.395,5 pontos, em linha com os demais mercados europeus, disseram analistas. As ações da Acciona subiram 4,51% e lideraram os ganhos, com os investidores continuando a apostar em seu negócios de energia renovável. As ações da Altadis fecharam em queda de 2,4%, depois de a Goldman Sachs ter rebaixado sua recomendação para o ativo para "neutra". As ações da Sacyr Vallehermoso subiram 1,59%, impulsionados pelo crescimento de mais de 45% de seu lucro líquido em 2005. Entre outras blue chips (papéis de maior peso), as ações do BBVA subiram 0,79%, as do SCH avançaram 1,71% e as da Telefónica fecharam em alta de 0,23%. Lisboa Em Lisboa, o índice PSI-20 fechou em alta de 30,15 pontos (0,33%), para 9.300,43 pontos, com as ações blue chips registrando desempenhos desiguais, enquanto as da Sonae voltaram a subir forte, diante das expectativas de que sua oferta pela Portugal Telecom possa seguir em frente, disseram operadores. As ações da PT caíram 0,42%, as do Banco Comercial Português avançaram 0,4% e as da Energias de Portugal fecharam em queda de 0,36%. As ações da Sonae subiram 6,56% e as da Sonae.com avançaram 3,89%.